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24 минуты назад

Россиянин заманил в гости 15-летнюю школьницу-соседку и надругался над ней

Lenta.ru

В Москве 35-летний мужчина опоил и изнасиловал 15-летнюю школьницу в своей квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Россиянин надругался над 15-летней соседкой
Фото: 

По данным телеканала, потерпевшая общалась с тремя друзьями в подъезде. К ним подошел фигурант и предложил зайти в гости, заманив их коллекцией кроссовок. Подростки согласились. В квартире подозреваемый предложил ребятам выпить особенную воду, которая должна была их расслабить. Когда несовершеннолетние выпили напиток, то потеряли сознание. Спустя время жертва проснулась и увидела соседа, который сидел рядом с ней. Она не поняла, что произошло и ушла в свою квартиру, чтобы продолжить спать.

На следующий день девочка начала вспоминать произошедшее. Она рассказала, как несколько раз просыпалась и видела, что фигурант «был на ней сверху». Вскоре потерпевшая сообщила обо всем матери, и они обратились в полицию. По предварительным данным, злоумышленник задержан.

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