Россиянин надругался над 15-летней соседкой

В Москве 35-летний мужчина опоил и изнасиловал 15-летнюю школьницу в своей квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, потерпевшая общалась с тремя друзьями в подъезде. К ним подошел фигурант и предложил зайти в гости, заманив их коллекцией кроссовок. Подростки согласились. В квартире подозреваемый предложил ребятам выпить особенную воду, которая должна была их расслабить. Когда несовершеннолетние выпили напиток, то потеряли сознание. Спустя время жертва проснулась и увидела соседа, который сидел рядом с ней. Она не поняла, что произошло и ушла в свою квартиру, чтобы продолжить спать.