В Болгарии нашли тело пилота ВСУ

На территории Болгарии обнаружили тело пилота Вооруженных сил Украины, самолет которого был сбит в сентябре в районе Одессы у острова Змеиный в районе южного побережья Болгарии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на болгарскую газету «24 часа», опубликовавшую данные полиции.
По информации издания, тело погибшего в военной экипировке и с парашютом нашли в сентябре в районе Царево. Согласно оценкам судмедэкспертов, тело находилось в воде 2-3 месяца, у трупа отсутствовали ноги.
«После проведенного анализа ДНК подтвердилось, что погибший — 61-летний Михайло Матюшенко — военный пилот и инструктор», — заявил представитель полиции города Бургас Христо Ичев.
5 ноября в Минобороны РФ рассказали, что российские истребители сбили в Николаевской области украинский самолет МиГ-29.