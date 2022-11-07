В Болгарии нашли тело пилота ВСУ

На территории Болгарии обнаружили тело пилота Вооруженных сил Украины, самолет которого был сбит в сентябре в районе Одессы у острова Змеиный в районе южного побережья Болгарии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на болгарскую газету «24 часа», опубликовавшую данные полиции.