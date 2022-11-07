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32 минуты назад

В Болгарии нашли тело пилота ВСУ

Газета.Ru

На территории Болгарии обнаружили тело пилота Вооруженных сил Украины, самолет которого был сбит в сентябре в районе Одессы у острова Змеиный в районе южного побережья Болгарии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на болгарскую газету «24 часа», опубликовавшую данные полиции.

В Болгарии нашли тело пилота ВСУ
Фото: Телеграм-канал »SHOT»Телеграм-канал »SHOT»

По информации издания, тело погибшего в военной экипировке и с парашютом нашли в сентябре в районе Царево. Согласно оценкам судмедэкспертов, тело находилось в воде 2-3 месяца, у трупа отсутствовали ноги.

«После проведенного анализа ДНК подтвердилось, что погибший — 61-летний Михайло Матюшенко — военный пилот и инструктор», — заявил представитель полиции города Бургас Христо Ичев.

5 ноября в Минобороны РФ рассказали, что российские истребители сбили в Николаевской области украинский самолет МиГ-29.

Происшествия,В мире,Минобороны России,
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