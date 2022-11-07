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13 минут назад

В московском суде умер обвиняемый в особо крупном мошенничестве

ТАСС

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве умер в суде Москвы во время судебного процесса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

В московском суде умер обвиняемый в особо крупном мошенничестве
Фото: 

"В Мещанском суде 47-летнему подсудимому Евгению Пчелкину стало плохо. Ему пытались оказать первую помощь, а также вызвали скорую, однако спасти его не удалось", - сказали в пресс-службе.

Пчелкин обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ему ранее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую неоднократно продлевали.

Происшествия,Евгений Пчелкин,
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