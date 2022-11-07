Неизвестные подожгли ларек российского бизнесмена за критику спецоперации

В городе Березники Пермского края неизвестные подожгли ларек местного бизнесмена Романа Оснадчука, который ранее был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России. Он также записывал видео с критикой специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает KP.RU.

Уточняется, что пострадал киоск по продаже морепродуктов, который принадлежит Оснадчуку. До этого, по данным издания, вандалы разбили окна в магазине, который также является предприятием российского предпринимателя.

Сам Оснадчук в беседе с изданием Properm.ru заявил, что все его имущество застраховано и он не понимает причин подобной агрессии. Он также добавил, что написал заявления в полицию после инцидентов.