Подозреваемый в расчленении жены пенсионер напал на соседей по камере

Арестованный за убийство и расчленение супруги 89-летний житель Москвы напал на сокамерников в СИЗО. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

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Так, собеседник рассказал, что за несколько недель до смерти жертва жаловалась дочери на агрессию со стороны пожилого супруга.

«Говорила, что он стал агрессивным, что она опасается за свою жизнь. Сейчас пожилой москвич находится в изоляторе временного содержания и уже там успел отличиться — напал на соседей по камере. То есть он продолжает проявлять агрессивность», — уточнил источник.

3 ноября около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского в Москве были найдены фрагменты женского тела. Как позднее сообщила столичная прокуратура, подозреваемым в убийстве женщины в районе Хорошево-Мневники стал ее муж 1933 года рождения.

В его квартире также были обнаружены останки погибшей. Кроме того, по данным Telegram-канала Shot, на балконе, с которого, предположительно, пенсионер сбрасывал части тела супруги, были найдены ножницы и разделочная доска. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал Mash передавал, что подозреваемого зовут Петр Войхановский. 89-летний пенсионер не признается в содеянном и проявляет признаки невменяемости. «Супругу убил? Вы что, с ума сошли что ли?» — удивился он в ответ на вопрос о том, зачем он совершил преступление.