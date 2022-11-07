Расчленивший жену 89-летний москвич напал на сокамерников в СИЗО

В Москве убивший и расчленивший свою жену 89-летний пенсионер напал на сокамерников в СИЗО. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кроме того, выяснилось, что за несколько недель до смерти погибшая жаловалась дочери на агрессию со стороны пожилого мужа.

Хорошевский районный суд арестовал москвича до 3 января 2023 года. Он отрицает свою вину.