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40 минут назад

Расчленивший свою жену 89-летний москвич напал на сокамерников в СИЗО

Lenta.ruиещё 1

В Москве убивший и расчленивший свою жену 89-летний пенсионер напал на сокамерников в СИЗО. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Расчленивший жену 89-летний москвич напал на сокамерников в СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, выяснилось, что за несколько недель до смерти погибшая жаловалась дочери на агрессию со стороны пожилого мужа.

Хорошевский районный суд арестовал москвича до 3 января 2023 года. Он отрицает свою вину.

Ранее стало известно, что возле многоквартирного дома на улице Маршала Тухачевского были найдены фрагменты тела пожилой женщины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики установили подозреваемого, им оказался супруг убитой 1933 года рождения. Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Прокуратура контролирует ход расследования.

Происшествия,Убийство ,Следственный комитет,
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