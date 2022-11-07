Житель элитного московского ЖК «Сердце столицы», расположенного неподалеку от «Москвы-Сити», обнаружил в унитазе живую летучую мышь, не растерялся и спас животное от гибели. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Живущий на одном из верхних этажей врач по имени Станислав рассказал, что однажды вернулся домой ночью, зашел в туалет и услышал, как что-то барахтается в унитазе. Заглянув внутрь, он увидел живую летучую мышь, которая махала крыльями и таким образом держалась на поверхности воды и дышала.

Собравшись с духом, врач вытащил животное из западни и выпустил в окно. По его словам, случившееся его удивило, но не испугало, поскольку он привит от COVID-19 и достаточно стрессоустойчив. Станислав предположил, что незваного гостя занесло в унитаз потоками воздуха из коллекторов, которые поднимаются с нижних этажей.