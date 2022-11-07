В российской школе нашли тело женщины

В Ухте в школе №18 нашли тело сотрудницы образовательного учреждения. Об этом сообщили в Гострудинспекции Коми, пишет информагентство «БНК».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Женщина скончалась 2 ноября, она была заведующей производством. Россиянка почувствовала себя плохо во время работы и поднялась на четвертый этаж, где скончалась.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации, создана комиссия по расследованию произошедшего.