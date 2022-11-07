Автомобиль охраны депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Видеозапись с места случившегося в понедельник, 7 ноября, опубликовал военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, что у одной из машин сопровождения депутата, стоящей впереди, выбиты стекла.
«Нам еще повезло. Кому-то там не очень повезло», — говорит он.
Данные о пострадавших в результате инцидента не приводятся.
Бородай также демонстрирует замаскированную французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехал его джип. Устройство способно поражать бронетехнику и представляют опасность для саперов и гражданского населения.
23 октября сообщалось, что известный российский военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком — у него выявили открытый перелом двух пальцев правой стопы, а также рваные раны ее подошвенной части. Отмечалось, что военкор мог подорваться на мине «Лепесток».