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1 час назад

Машина охраны депутата Госдумы подорвалась на мине под Херсоном

Lenta.ruиещё 3

Автомобиль охраны депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Видеозапись с места случившегося в понедельник, 7 ноября, опубликовал военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что у одной из машин сопровождения депутата, стоящей впереди, выбиты стекла.

«Нам еще повезло. Кому-то там не очень повезло», — говорит он.

Данные о пострадавших в результате инцидента не приводятся.

Бородай также демонстрирует замаскированную французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехал его джип. Устройство способно поражать бронетехнику и представляют опасность для саперов и гражданского населения.

Раскрыты подробности ранения российского военкора под Донецком

23 октября сообщалось, что известный российский военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком — у него выявили открытый перелом двух пальцев правой стопы, а также рваные раны ее подошвенной части. Отмечалось, что военкор мог подорваться на мине «Лепесток».

Происшествия,Видео,Семен Пегов,Александр Бородай,Госдума,
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