Автомобиль охраны депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Видеозапись с места случившегося в понедельник, 7 ноября, опубликовал военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что у одной из машин сопровождения депутата, стоящей впереди, выбиты стекла.

«Нам еще повезло. Кому-то там не очень повезло», — говорит он.

Данные о пострадавших в результате инцидента не приводятся.

Бородай также демонстрирует замаскированную французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехал его джип. Устройство способно поражать бронетехнику и представляют опасность для саперов и гражданского населения.