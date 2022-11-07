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16 минут назад

В Москве задержали публициста, вымогавшего 17 млн рублей у миллиардера Сергея Цикалюка

ТАССиещё 1

Сотрудники полиции задержали публициста Сергея Бориснева по подозрению в вымогательстве 17 млн рублей у миллиардера Сергея Цикалюка за непубликацию компрометирующей информации о нем. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

Задержан публицист, вымогавший 17 млн рублей у миллиардера Цикалюка
Фото: Пресс-служба "ВСК"Пресс-служба "ВСК"

"По подозрению в вымогательстве 17 млн рублей у Сергея Цикалюка задержан публицист Сергей Бориснев. Он угрожал опубликовать в своей книге информацию, порочащую честь и достоинство предпринимателя. Задержание проведено при получении аванса в 900 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. "В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавил он.

Сергей Цикалюк - предприниматель, основатель и руководитель "Военно-страховой компании". Неоднократно входил в рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" газеты "Коммерсантъ".

Происшествия,Сергей Цикалюк,
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