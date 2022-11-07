На Камчатке двое мужчин украли рыболовные сети и изнасиловали знакомую

В Усть-Большерецком районе Камчатского края двоих мужчин в возрасте 21 и 23 лет признали виновными в похищении и сексуальном насилии над их 40-летней знакомой, а также в краже чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

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10 июня 2022 года, находясь под воздействием алкоголя, преступники решили склонить свою знакомую, которую увидели недалеко от полигона коммунальных отходов села, к половому акту. Молодые люди попытались заманить женщину в салон автомобиля под предлогом того, что ей срочно необходимо проехать к ее матери. Несмотря на отказ сесть в машину, они затолкали жертву в салон и увезли в лес.

На месте один из фигурантов грубо вытолкал потерпевшую из салона и изнасиловал ее.

«Противоправное поведение мужчины было прекращено в результате активного сопротивления потерпевшей и помощи свидетелей произошедшего», — уточняется на сайте СК.

Позднее стало известно, что за несколько часов до случившегося фигуранты дела с помощью лома незаконно проникли в дом одного из местных жителей и украли 20 штук рыболовных сетей стоимостью 173 500 рублей.