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29 минут назад

ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС крупнокалиберными снарядами

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) семью крупнокалиберными снарядами. Об этом в понедельник, 7 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС крупнокалиберными снарядами
Фото: 

«Киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Происшествия,Минобороны России,
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