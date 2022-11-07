ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС крупнокалиберными снарядами

«Киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.