ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС крупнокалиберными снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) семью крупнокалиберными снарядами. Об этом в понедельник, 7 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.
«Киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.