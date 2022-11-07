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32 минуты назад

Семь судов Москвы эвакуированы из-за сообщений о минировании

ТАССиещё 5

Семь районных судов Москвы эвакуированы в связи с анонимными сообщениями с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Семь судов Москвы эвакуированы из-за сообщений о минировании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Басманный, Чертановский, Перовский, Коптевский, Пресненский, Головинский и Симоновский суды Москвы поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. В целях обеспечения безопасности из учреждений были эвакуированы посетители и сотрудники. Идет проверка сообщений о "минировании", - сообщили в Мосгорсуде.

В течение последних двух недель сообщения о "минировании" получали более 10 районных судов столицы, а также Мосгорсуд. Во всех учреждениях была проведена эвакуация сотрудников и посетителей в целях безопасности. Представители экстренных служб опасных предметов ни в одном случае не обнаружили.

Происшествия,Мосгорсуд,
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