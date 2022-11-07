Семь судов Москвы эвакуированы из-за сообщений о минировании

Семь районных судов Москвы эвакуированы в связи с анонимными сообщениями с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда .

"В Басманный, Чертановский, Перовский, Коптевский, Пресненский, Головинский и Симоновский суды Москвы поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. В целях обеспечения безопасности из учреждений были эвакуированы посетители и сотрудники. Идет проверка сообщений о "минировании", - сообщили в Мосгорсуде.

В течение последних двух недель сообщения о "минировании" получали более 10 районных судов столицы, а также Мосгорсуд. Во всех учреждениях была проведена эвакуация сотрудников и посетителей в целях безопасности. Представители экстренных служб опасных предметов ни в одном случае не обнаружили.