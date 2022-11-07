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1 час назад

Baza: под Воронежем женщина обвинила двух полицейских в изнасиловании в камере изолятора

Газета.Ru

В Воронежской области 43-летняя местная жительница обвинила 22-летнего сержанта полиции и 32-летнего младшего лейтенанта в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина обвинила полицейских в изнасиловании в изоляторе
Фото: Телеграм-канал «Baza»Телеграм-канал «Baza»

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября 2022 года. Женщина попала в изолятор временного содержания по делу о наркотиках. Именно там, по словам потерпевшей, над ней надругались двое полицейских.

Сами сотрудники отрицают все обвинения, по факту заявления проводится служебная проверка. Кроме того, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве 45-летняя местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании на отдыхе в Турции.

Происшествия,Следственный комитет,
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