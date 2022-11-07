Женщина обвинила полицейских в изнасиловании в изоляторе

В Воронежской области 43-летняя местная жительница обвинила 22-летнего сержанта полиции и 32-летнего младшего лейтенанта в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Телеграм-канал «Baza» Телеграм-канал «Baza»

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября 2022 года. Женщина попала в изолятор временного содержания по делу о наркотиках. Именно там, по словам потерпевшей, над ней надругались двое полицейских.

Сами сотрудники отрицают все обвинения, по факту заявления проводится служебная проверка. Кроме того, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.