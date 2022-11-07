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13 минут назад

На Алтае школьник ударил друга в спину ножом и пробил легкое

Газета.Ru

В Алтайском крае 14-летний мальчик попал в больницу после нападения сверстника. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На Алтае школьник ножом пробил легкое друга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел вечером 6 ноября в селе Новоегорьевское. Школьник пошел гулять вместе с приятелем из Новосибирской области, приехавшим к бабушке в гости. Спустя некоторое время между мальчиками произошел конфликт, в ходе которого подросток схватил нож и ударил им в спину оппонента.

Пострадавший был госпитализирован в больницу — врачи диагностировали у него пробитие легкого. По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Школьника задержали и взяли с него подписку о невыезде.

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