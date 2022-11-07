На Алтае школьник ножом пробил легкое друга

В Алтайском крае 14-летний мальчик попал в больницу после нападения сверстника. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел вечером 6 ноября в селе Новоегорьевское. Школьник пошел гулять вместе с приятелем из Новосибирской области, приехавшим к бабушке в гости. Спустя некоторое время между мальчиками произошел конфликт, в ходе которого подросток схватил нож и ударил им в спину оппонента.
Пострадавший был госпитализирован в больницу — врачи диагностировали у него пробитие легкого. По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Школьника задержали и взяли с него подписку о невыезде.