На Алтае школьник ножом пробил легкое друга

В Алтайском крае 14-летний мальчик попал в больницу после нападения сверстника. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Инцидент произошел вечером 6 ноября в селе Новоегорьевское. Школьник пошел гулять вместе с приятелем из Новосибирской области, приехавшим к бабушке в гости. Спустя некоторое время между мальчиками произошел конфликт, в ходе которого подросток схватил нож и ударил им в спину оппонента.