Посетитель сгоревшего клуба«Полигон» рассказал о заклинившем турникете

Посетитель клуба «Полигон» в Костроме, где при пожаре 5 ноября погибли 13 человек, рассказал о заклинившем турникете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По его словам, во время эвакуации один из турникетов сломался, что осложняло выход. «Два человека проскочили [через турникет], один застрял», — вспоминает он.

Мужчина был в клубе в день пожара вместе с женой. Он быстро покинул горящее здание, но впоследствии помогал другим людям выходить оттуда. Россиянин заявил, что двери были заблокированы, в клубе находилось много народу, так как был праздничный день.

Пожар в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. Клуб «Полигон», который охватил огонь, принадлежал депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву. Погибли 13 человек, спасатели ведут поиск еще четырех посетителей. Прокуратура установила, что в клубе были заперты все эвакуационные выходы. В результате пожара здание сгорело дотла. Уточнялось, что с различными травмами в медпункты обратились не менее 60 человек, а четверо посетителей находятся в коме.