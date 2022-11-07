Лифт с людьми сорвался в жилом доме в российском городе

Лифт с мужчиной, женщиной и ребенком сорвался с четвертого этажа в жилом доме в Иркутске. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Фото:

Все произошло в многоэтажке на улице Верхняя Набережная 161/16. Никто из людей, находящихся в лифтовой кабине, значительно не пострадал.

На место происшествия выехали следователи и полицейские. Следственный комитет начал проводить доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).