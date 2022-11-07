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20 минут назад

В Турции перевернулся автобус с мигрантами

Елена Прошина

В турецком Сивасе перевернулся автобус с мигрантами. 3 человека погибли, еще 27 пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные издания.

В Турции перевернулся автобус с мигрантами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, среди погибших и получивших травмы в результате ДТП с автобусом на северо-западе Турции иностранцев нет.

Как уточняется, авария произошла в провинции Болу. Пассажирский автобус, в котором находились 37 пассажиров, следовал в Стамбул. Предполагается, что водитель потерял управление, в результате чего автобус перевернулся. К месту аварии были направлены машины скорой помощи. Отмечается, что 32 человека пострадали, 27 из них госпитализированы.

По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

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