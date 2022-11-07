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19 минут назад

В Венесуэле разбился легкомоторный самолет с военными, пять человек погибли

Газета.Ru

В Венесуэле разбился легкий штурмовик C-208B с пятью военными на борту. Об этом сообщает информационное агентство MEHR.

В Венесуэле разбился самолет с военными
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, инцидент произошел в трех километрах от авиабазы Хосе Антонио Паес в южном штате Амазонас Венесуэлы. Губернатор штата Мигель Родригес сообщил, что самолет принадлежал авиационной группе, которая помогает коренным народам в густых джунглях.

По словам министра обороны страны генерала Владимира Падрино Лопеса, на месте крушения обнаружены тела четырех погибших военных, поиски пятого продолжаются.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил провести расследование причин инцидента и оказать поддержку родственникам погибших.

Происшествия,Мигель Родригес,Николас Мадуро,
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