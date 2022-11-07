В Венесуэле разбился самолет с военными

В Венесуэле разбился легкий штурмовик C-208B с пятью военными на борту. Об этом сообщает информационное агентство MEHR.

По данным издания, инцидент произошел в трех километрах от авиабазы Хосе Антонио Паес в южном штате Амазонас Венесуэлы. Губернатор штата Мигель Родригес сообщил, что самолет принадлежал авиационной группе, которая помогает коренным народам в густых джунглях.