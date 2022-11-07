В Саудовской Аравии разбился истребитель Королевских ВВС

В Саудовской Аравии во время учений разбился истребитель Королевских ВВС McDonnell Douglas F-15 Eagle. Об этом сообщает Al Arabiya News.
По данным издания, инцидент произошел на учебном полигоне авиабазы имени короля Абдул-Азиза в Дахране из-за технической неисправности.
Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии бригадный генерал Турки аль-Малки сообщил, что двум пилотам удалось катапультироваться. На земле также никто не пострадал.
Следственный комитет начал расследование причин происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35.
Инцидент произошел в 388-м авиационном крыле ВВС США, размещенном на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк Сити. Пилот сумел катапультироваться.