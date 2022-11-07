В Саудовской Аравии разбился истребитель Королевских ВВС

В Саудовской Аравии во время учений разбился истребитель Королевских ВВС McDonnell Douglas F-15 Eagle. Об этом сообщает Al Arabiya News.

Фото: Газета.ru Газета.ru

По данным издания, инцидент произошел на учебном полигоне авиабазы имени короля Абдул-Азиза в Дахране из-за технической неисправности.

Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии бригадный генерал Турки аль-Малки сообщил, что двум пилотам удалось катапультироваться. На земле также никто не пострадал.

Следственный комитет начал расследование причин происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35.