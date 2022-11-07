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41 минуту назад

В Саудовской Аравии разбился истребитель F-15S Королевских ВВС

Газета.Ru

В Саудовской Аравии во время учений разбился истребитель Королевских ВВС McDonnell Douglas F-15 Eagle. Об этом сообщает Al Arabiya News.

В Саудовской Аравии разбился истребитель Королевских ВВС
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным издания, инцидент произошел на учебном полигоне авиабазы имени короля Абдул-Азиза в Дахране из-за технической неисправности.

Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии бригадный генерал Турки аль-Малки сообщил, что двум пилотам удалось катапультироваться. На земле также никто не пострадал.

Следственный комитет начал расследование причин происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35.

Инцидент произошел в 388-м авиационном крыле ВВС США, размещенном на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк Сити. Пилот сумел катапультироваться.

Происшествия,Армия,Следственный комитет,
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