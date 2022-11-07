В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в клубе

Предполагаемый виновник пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме, в котором погибли 13 человек, арестован на два месяца. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Ярославский гарнизонный суд, заседание было выездным.

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«Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года», — заявили в суде.

Напомним, что в ночь на 5 ноября в кафе «Полигон» произошел крупный пожар. По последним данным, погибли 13 посетителей, еще шестеро пострадали. Всего из здания эвакуировали 250 человек.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности, о халатности, повлекшей гибель людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.