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52 минуты назад

Предполагаемый виновник пожара в ночном клубе в Костроме арестован

Никита Бородкин

Предполагаемый виновник пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме, в котором погибли 13 человек, арестован на два месяца. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Ярославский гарнизонный суд, заседание было выездным.

В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года», — заявили в суде.

Напомним, что в ночь на 5 ноября в кафе «Полигон» произошел крупный пожар. По последним данным, погибли 13 посетителей, еще шестеро пострадали. Всего из здания эвакуировали 250 человек.

«Выстрел, все горит, давка и паника». Что известно о трагедии в костромском кафе

Следственный комитет возбудил три уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности, о халатности, повлекшей гибель людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предполагаемый виновник возгорания — 23-летний мужчина, которого подозревают в использовании в помещении пиротехнического средства. Также в качестве подозреваемой задержана директор компании «Империя», которая организовывала работу заведения.

Происшествия,Следственный комитет,
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