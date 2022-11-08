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38 минут назад

Mash: вернувшийся с СВО военный с позывным "Тринадцатый" погиб при пожаре в клубе "Полигон"

Газета.Ruиещё 5

Военнослужащий Александр Редников, участвовавший в спецоперации на Украине, погиб при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При пожаре в клубе «Полигон» в Костроме погиб участник СВО
Фото: СоцсетиСоцсети

По данным канала, десантник с позывным «Тринадцатый» приехал со спецоперации и расписался со своей девушкой за неделю до случившегося.

Отмечается, что около клуба мужчина оказался случайно. Проезжая мимо в такси, Редников заметил дым. После он попросил остановить машину и побежал внутрь, чтобы спасти людей. Военный вывел несколько человек, но надышался дымом и погиб. Mash указывает, что он стал тринадцатой жертвой пожара.

Похороны Редникова планируется провести в Бердске.

Происшествия,Пожар в Костроме,
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