При пожаре в клубе «Полигон» в Костроме погиб участник СВО

Военнослужащий Александр Редников, участвовавший в спецоперации на Украине, погиб при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Соцсети Соцсети

По данным канала, десантник с позывным «Тринадцатый» приехал со спецоперации и расписался со своей девушкой за неделю до случившегося.

Отмечается, что около клуба мужчина оказался случайно. Проезжая мимо в такси, Редников заметил дым. После он попросил остановить машину и побежал внутрь, чтобы спасти людей. Военный вывел несколько человек, но надышался дымом и погиб. Mash указывает, что он стал тринадцатой жертвой пожара.