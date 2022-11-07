Утром в понедельник, 7 ноября, в 35-этажном жилом небоскребе 8 Boulevard Walk by Emaar в Дубае неподалеку от Бурдж-Халифа начался пожар. Об этом сообщает ABC News.

На записях, появившихся в соцсетях, видно, что огнем была охвачена одна вертикальная линия в здании, СМИ предположили, что речь идет о шахте лифта.

Однако пользователь Twitter Мэтт Итон рассказал, что живет в небоскребе и слышал о другой версии.

«Предполагается, что пожар начался на одном из нижних балконов и распространился по облицовке, поджигая балконную мебель на пути наверх», - написал он.

Данных о погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидировали.

Серия пожаров в дубайских небоскребах в последние годы вызывает вопросы к безопасности облицовки и других материалов, популярных при строительстве в стране, отмечает ABC News.