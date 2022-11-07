Утром в понедельник, 7 ноября, в 35-этажном жилом небоскребе 8 Boulevard Walk by Emaar в Дубае неподалеку от Бурдж-Халифа начался пожар. Об этом сообщает ABC News.
На записях, появившихся в соцсетях, видно, что огнем была охвачена одна вертикальная линия в здании, СМИ предположили, что речь идет о шахте лифта.
Однако пользователь Twitter Мэтт Итон рассказал, что живет в небоскребе и слышал о другой версии.
«Предполагается, что пожар начался на одном из нижних балконов и распространился по облицовке, поджигая балконную мебель на пути наверх», - написал он.
Данных о погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидировали.
Серия пожаров в дубайских небоскребах в последние годы вызывает вопросы к безопасности облицовки и других материалов, популярных при строительстве в стране, отмечает ABC News.
В 2016 году пожар произошел в Address Downtown, одном из самых высококлассных отелей Дубая, расположенных рядом с Бурдж-Халифа. Огонь охватил 40 из 63 этажей отеля, пожар продолжался около 14 часов. 14 человек отравились угарным газом, один - умер во время эвакуации от сердечного приступа.