В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

В Дубае загорелся жилой небоскреб

Мария Иванова

Утром в понедельник, 7 ноября, в 35-этажном жилом небоскребе 8 Boulevard Walk by Emaar в Дубае неподалеку от Бурдж-Халифа начался пожар. Об этом сообщает ABC News.

На записях, появившихся в соцсетях, видно, что огнем была охвачена одна вертикальная линия в здании, СМИ предположили, что речь идет о шахте лифта.

Однако пользователь Twitter Мэтт Итон рассказал, что живет в небоскребе и слышал о другой версии.

«Предполагается, что пожар начался на одном из нижних балконов и распространился по облицовке, поджигая балконную мебель на пути наверх», - написал он.

Данных о погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидировали.

Серия пожаров в дубайских небоскребах в последние годы вызывает вопросы к безопасности облицовки и других материалов, популярных при строительстве в стране, отмечает ABC News.

В 2016 году пожар произошел в Address Downtown, одном из самых высококлассных отелей Дубая, расположенных рядом с Бурдж-Халифа. Огонь охватил 40 из 63 этажей отеля, пожар продолжался около 14 часов. 14 человек отравились угарным газом, один - умер во время эвакуации от сердечного приступа.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители