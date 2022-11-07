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8 минут назад

В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в клубе

Lenta.ru

В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в ночном клубе «Полигон», где погибли 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Свердловский районный суд арестовал на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовывала работу сгоревшего ночного клуба в Костроме. Женщина будет находиться под стражей до 4 января 2023 года. Отмечается, что в ходе заседания она просила суд о домашнем аресте.

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон». Telegram-канал Mash сообщил, что с различными травмами в медпункты обратились не менее 60 человек, а четверо посетителей находятся в коме.

Управление Следственного комитета по области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Происшествия,Следственный комитет,
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