В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
26 минут назад

Тела погибших в давке в Сеуле россиянок доставили во Владивосток

Никита Бородкин

Паром доставил во Владивосток тела двух погибших в давке в сеульском районе Итхэвон россиянок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-перевозчика Eastern Marine Agency.

Тела погибших в давке в Сеуле россиянок доставили во Владивосток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что вечером 29 октября во время празднования Хэллоуина в одном из узких переулков недалеко от отеля Hamilton в Сеуле произошла давка. В результате происшествия погибли 156 человек.

Как отмечал глава представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец, среди погибших были четыре россиянки. Одна девушка приехала в столицу Южной Кореи из Спасска-Дальнего, другая с Находки, а еще две — из Красноярска и Санкт-Петербурга.

4 ноября тела двух россиянок погрузили на в южнокорейском порту Тонхэ и отправили во Владивосток. Останки еще двух девушек отправят на родину в ближайшие дни с помощью авиатранспорта.

Происшествия,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители