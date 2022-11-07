Тела погибших в давке в Сеуле россиянок доставили во Владивосток

Паром доставил во Владивосток тела двух погибших в давке в сеульском районе Итхэвон россиянок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-перевозчика Eastern Marine Agency.

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Напомним, что вечером 29 октября во время празднования Хэллоуина в одном из узких переулков недалеко от отеля Hamilton в Сеуле произошла давка. В результате происшествия погибли 156 человек.

Как отмечал глава представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец, среди погибших были четыре россиянки. Одна девушка приехала в столицу Южной Кореи из Спасска-Дальнего, другая с Находки, а еще две — из Красноярска и Санкт-Петербурга.