В МЧС прокомментировали сообщения о пожаре на Белоярской АЭС

В главном управлении МЧС по Свердловской области опровергли информацию о пожаре на Белоярской атомной электростанции (АЭС). Комментарий ведомства приводит агентство URA.ru.

До этого в соцсетях распространились данные о возгорании в машинном зале реактора №3 на Белоярской АЭС, которое началось вечером 6 ноября.

«Информация о пожаре на Белоярской АЭС не соответствует действительности», — пояснили в пресс-службе свердловского МЧС.

Сообщение о якобы произошедшем ЧП появилось в Telegram-каналах со ссылкой на «Интерфакс». Однако информагентство опровергло публикацию о происшествии на Белоярской АЭС на своих ресурсах и заявило в связи с этим, что обратится в правоохранительные органы.