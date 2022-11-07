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1 час назад

В свердловском МЧС прокомментировали информацию о пожаре на Белоярской АЭС

Lenta.ruиещё 5

В главном управлении МЧС по Свердловской области опровергли информацию о пожаре на Белоярской атомной электростанции (АЭС). Комментарий ведомства приводит агентство URA.ru.

В МЧС прокомментировали сообщения о пожаре на Белоярской АЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

До этого в соцсетях распространились данные о возгорании в машинном зале реактора №3 на Белоярской АЭС, которое началось вечером 6 ноября.

«Информация о пожаре на Белоярской АЭС не соответствует действительности», — пояснили в пресс-службе свердловского МЧС.

Сообщение о якобы произошедшем ЧП появилось в Telegram-каналах со ссылкой на «Интерфакс». Однако информагентство опровергло публикацию о происшествии на Белоярской АЭС на своих ресурсах и заявило в связи с этим, что обратится в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что на Урале два человека заживо сгорели при пожаре в частном доме, еще трое пострадали.

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