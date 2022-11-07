В центре Дубая загорелся небоскреб компании Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Возгорание произошло в районе Downtown, почти вся высотка объята огнем, сообщают очевидцы. Подробности происшествия и информация о пострадавших или погибших не приводится.

В сентябре в китайском городе Чанша произошел пожар в 42-этажном небоскребе, служившим офисом для компании China Telecom. Возгорание стремительно охватило здание высотой более 200 метров.