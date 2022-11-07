В Перу индейцы не дают пройти еще одному судну с пассажирами

Группа коренных жителей Перу более суток удерживает судно с 70 пассажирами, требуя от властей принять меры по ликвидации последствий разлива нефти. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Эрэ-пэ-пэ.

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"В настоящее время нас удерживают. Нас 70 пассажиров, включая около 25-30 детей", - сказал радиостанции адвокат Луис Отасу, находящийся на судне. По его словам, им не дают продолжить движение или сойти на сушу с 09:00 субботы (17:00 мск). По предварительным данным, на транспортном средстве нет иностранцев.

Судно направлялось из города Юримагуас в город Икитос. Когда оно дошло до населенного пункта Кунинико на реке Мараньон, местные жители запретили дальнейшие проход транспортного средства. Коренные жители требуют, чтобы к ним на переговоры прибыл президент страны Педро Кастильо, так как считают, что правительство не предпринимает достаточных усилий для борьбы с экологическими проблемами в регионе.

3 ноября жители Кунинико задержали несколько судов с туристами, в том числе иностранцами. В общей сложности в заложниках оказались около 150 человек. Спустя 28 часов индейцы отпустили людей.