В Сочи обрушился балкон жилого дома

Балкон рухнул в жилом доме в Сочи, есть пострадавшие. Об инциденте сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Обрушение балкона произошло на улице Донской, 13. Канал опубликовал видео с места происшествия.

Очевидцы говорят, что в момент ЧП на балконе четвертого этажа находились четыре человека. Они упали с высоты и получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю подтвердили, что имеются пострадавшие.

«Предварительно, в результате обрушения балкона есть пострадавшие. Причина обрушения устанавливается. Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует», - сказано в сообщении спасателей.