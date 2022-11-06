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23 минуты назад

В Сочи обрушился балкон жилого дома

Майк Габриелян

Балкон рухнул в жилом доме в Сочи, есть пострадавшие. Об инциденте сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

В Сочи обрушился балкон жилого дома
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Обрушение балкона произошло на улице Донской, 13. Канал опубликовал видео с места происшествия.

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Очевидцы говорят, что в момент ЧП на балконе четвертого этажа находились четыре человека. Они упали с высоты и получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю подтвердили, что имеются пострадавшие.

«Предварительно, в результате обрушения балкона есть пострадавшие. Причина обрушения устанавливается. Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует», - сказано в сообщении спасателей.

Вызов поступил спасателям в 19.15. Сейчас на месте работают городские экстренные службы.

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