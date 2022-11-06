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1 час назад

В донецкой шахте загорелась газовая труба после обстрела ВСУ

Илья Родин

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелась газовая труба вентиляционного ствола шахты имени Засядько, рассказал мэр города Алексей Кулемзин. Об этом пишет ТАСС.

В донецкой шахте загорелась газовая труба после обстрела ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кулемзин уточнил, что в результате обстрела Киевского района «произошло факельное горение газовой трубы вентствола шахты».

В Белгородской области ВСУ обстреляли промышленный объект

По данным агентства, объект регулярно подвергается ракетно-артиллерийским обстрелам со стороны украинских военных. Шахтерам приходится оставаться на глубине без электричества.

Ранее Кулемзин сообщал, что под обстрел попали Ленинский и Буденновский районы города. По его словам, в результате атаки пострадало здание возле универмага «Радуга».

Происшествия,Алексей Кулемзин,
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