В донецкой шахте загорелась газовая труба после обстрела ВСУ

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелась газовая труба вентиляционного ствола шахты имени Засядько, рассказал мэр города Алексей Кулемзин. Об этом пишет ТАСС.

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Кулемзин уточнил, что в результате обстрела Киевского района «произошло факельное горение газовой трубы вентствола шахты».

По данным агентства, объект регулярно подвергается ракетно-артиллерийским обстрелам со стороны украинских военных. Шахтерам приходится оставаться на глубине без электричества.