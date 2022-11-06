В Херсонской области в подъезде жилого дома прогремел взрыв

В Херсонской области в подъезде многоквартирного дома прогремел взрыв. В результате получил ранение один человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

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В ведомстве уточнили, что в результате взрыва мужчина получил осколочное ранение. Он был госпитализирован в одно из медицинских учреждений региона.

Врачи оценивают состояние раненого как стабильное, оказывают ему необходимую помощь, отметили в пресс-службе.