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1 час назад

Baza: больше десяти мобилизованных подрались на рынке в Омске

Газета.Ru

В Омске на рынке подрались больше десяти мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что драка на Ленинском рынке произошла днем 5 ноября. По словам очевидцев произошедшего, многие из участников конфликта были в алкогольном состоянии.

Причина драки неизвестна, однако предварительно сообщается, что сильных травм никто не получил.

Ранее бойцы ММА-промоушенов Hardcore и Arena Fighting избили призывников в подмосковной Электростали. В результате драки один солдат отделался синяками, второй остался без зубов.

4 ноября президент России Владимир Путин заявлял, что из-за непрекращающегося потока добровольцев в вооруженные силы РФ число мобилизованных уже превысило 300 тысяч.

31 октября Минобороны РФ объявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации, в том числе выдачи повесток, и заверило, что дальнейшая работа военкоматов «будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту».

Происшествия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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