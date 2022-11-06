В Омске на рынке подрались больше десяти мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что драка на Ленинском рынке произошла днем 5 ноября. По словам очевидцев произошедшего, многие из участников конфликта были в алкогольном состоянии.

Причина драки неизвестна, однако предварительно сообщается, что сильных травм никто не получил.

Ранее бойцы ММА-промоушенов Hardcore и Arena Fighting избили призывников в подмосковной Электростали. В результате драки один солдат отделался синяками, второй остался без зубов.

4 ноября президент России Владимир Путин заявлял, что из-за непрекращающегося потока добровольцев в вооруженные силы РФ число мобилизованных уже превысило 300 тысяч.