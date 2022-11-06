Появилось видео начала пожара в кафе «Полигон»

В интернете появились видеоролики, снятые в первые минуты после начала пожара в костромском кафе «Полигон». Их опубликовал Telegram-канал «112».

На кадры роликов предположительно попали посетители кафе, которые своевременно смогли покинуть здание.

Кроме того, видны представители экстренных служб. Подъехала пожарная машина, полиция пытается помогать людям.

По данным канала, следователи сегодня, 6 ноября, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что положенные по инструкции надзорные мероприятия в здании не проводились долгое время и даже не планировались.