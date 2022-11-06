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57 минут назад

Турки изнасиловали приехавшую отдохнуть с семьей россиянку

Илья Родин

В Турции россиянка подверглась групповому изнасилованию

Турки изнасиловали приехавшую отдохнуть с семьей россиянку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянка заявила, что в Турции ее изнасиловали двое мужчин

Туристка из России заявила, что во время отдыха в Турции ее изнасиловали двое мужчин. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что в конце октября россиянка отправилась с мужем и дочерью в Турцию. Семья остановилась в одном из отелей курортной зоны в районе города Манавгат рядом с Сиде.

По словам россиянки, 31 октября она познакомилась с турком по имени Рашит, работником отеля Otium Eco club. Женщина подружилась с ним, он якобы даже пообещал ей вернуть часть потраченных на отдых денег.

Туристка сообщила также, что на следующий день после знакомства, в 23:00 она встретилась со знакомым на берегу озера. На место он явился вместе со своим двоюродным братом.

Через некоторое время россиянка попросила отвезти ее в отель. Мужчины согласились на ее просьбу и посадили на мотоцикл. Но направились не к отелю, а к берегу моря, где ссадили ее с транспортного средства и по очереди изнасиловали. Затем все же отвезли к отелю, где она во всем призналась супругу.

После возвращения в Россию туристка написала заявление в полицию. По нему проводится проверка.

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