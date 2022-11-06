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39 минут назад

Драка со стрельбой произошла у кафе в центре Москвы

Мослента

У кафе в центре Москвы, на улице Неглинная, произошла драка со стрельбой, передает РЕН ТВ. Официальным подтверждением этой информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

Драка со стрельбой произошла у кафе в центре Москвы
Фото: МослентаМослента

«В потасовке участвовали около 25 человек. Раздалось не менее десяти выстрелов», — говорится в сооб

«Пока такой информацией не располагаем», — сказали «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Массовая драка произошла в центре Москвы

Неделю назад, 30 октября, сообщалось о драке с применением ножа у кафе на Неглинной. Тогда между гражданами произошел конфликт на бытовой почве. В результате два человека получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Происшествия,МВД России,
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