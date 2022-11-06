Драка со стрельбой произошла у кафе в центре Москвы

У кафе в центре Москвы , на улице Неглинная, произошла драка со стрельбой, передает РЕН ТВ. Официальным подтверждением этой информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

«В потасовке участвовали около 25 человек. Раздалось не менее десяти выстрелов», — говорится в сооб

«Пока такой информацией не располагаем», — сказали «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Неделю назад, 30 октября, сообщалось о драке с применением ножа у кафе на Неглинной. Тогда между гражданами произошел конфликт на бытовой почве. В результате два человека получили ножевые ранения и были госпитализированы.