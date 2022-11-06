Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4 километров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук

«Вечером 6 ноября из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 000 м при высоте самого исполина 3 283 м», - сказано в сообщении.

Вулканологи отмечают, что пепловый шлейф распространяется на восток, в сторону Берингова моря. Населенные пункты на его пути отсутствуют, туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.