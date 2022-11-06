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18 минут назад

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4 км

Елена Прошина

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4 километров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4 км
Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукИнститут вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук

«Вечером 6 ноября из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 000 м при высоте самого исполина 3 283 м», - сказано в сообщении.

Вулканологи отмечают, что пепловый шлейф распространяется на восток, в сторону Берингова моря. Населенные пункты на его пути отсутствуют, туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположен в 50 км от поселка Ключи с пятитысячным населением. Вулкан в последнее время проявляет активность. Так, 2 ноября он выбросил столб пепла на высоту 3.5 км.

Происшествия,МЧС России,
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