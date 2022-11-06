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32 минуты назад

Самолет упал в озеро Виктория в Танзании

Илья Родин

В Танзании потерпел крушение самолет авиакомпании Precision Air. По предварительным данным, в результате катастрофы никто не пострадал. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В авиакомпании пояснили, что борт, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, попал в аварию при подлете к аэропорту.

На место происшествия направлены специалисты экстренных служб, уточнили в пресс-службе.

По данным агентства, самолет приводнился на озеро Виктория. Причиной крушения стали плохие метеоусловия.

Уточняется, что на борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа. Как минимум 15 (по другим данным - 24) из них уже спасены.

Происшествия,Видео,
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