Самолет упал в озеро Виктория в Танзании

В Танзании потерпел крушение самолет авиакомпании Precision Air. По предварительным данным, в результате катастрофы никто не пострадал. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
В авиакомпании пояснили, что борт, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, попал в аварию при подлете к аэропорту.
На место происшествия направлены специалисты экстренных служб, уточнили в пресс-службе.
По данным агентства, самолет приводнился на озеро Виктория. Причиной крушения стали плохие метеоусловия.
Уточняется, что на борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа. Как минимум 15 (по другим данным - 24) из них уже спасены.