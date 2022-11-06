Пассажирский самолет упал в воскресенье в озеро Виктория на севере Танзании при попытке приземлиться в аэропорту Букобы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Спасены 15 человек, отмечает оно. Сколько пассажиров и членов экипажа было на борту самолета, пока неизвестно. На месте падения работают спасательные катера.