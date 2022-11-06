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48 минут назад

В Танзании пассажирский самолет упал в озеро Виктория

ТАССиещё 6

Пассажирский самолет упал в воскресенье в озеро Виктория на севере Танзании при попытке приземлиться в аэропорту Букобы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Спасены 15 человек, отмечает оно. Сколько пассажиров и членов экипажа было на борту самолета, пока неизвестно. На месте падения работают спасательные катера.

Самолет, принадлежащий крупнейшей частной авиакомпании Танзании Precision Air, вылетел из крупнейшего города страны Дар-эс-Самала. В районе аэропорта Букоба в момент посадки был сильный ветер.

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