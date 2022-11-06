Аэролодка "Пиранья" перевернулась в красноярском водохранилище

Аэролодка с названием «Пиранья» опрокинулась в воскресенье, 6 ноября, в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае. Об этом заявили в Telegram-канале МЧС по региону.

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В момент происшествия на лодке было семь человек, трое из них пропали.

«В 12.50 местного времени (8:50 мск), сегодня, 6 ноября, поступило сообщение о том, что в районе Саяно-Шушенского водохранилища в районе впадения р. Кантегир перевернулась аэролодка «Пиранья», — информировали в экстренном ведомстве.

Сейчас ведутся поиски троих пропавших. Состояние других четырех человек, находившихся в аэролодке, пока неизвестно.