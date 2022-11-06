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52 минуты назад

В Забайкалье четыре человека пострадали из-за детонации взрывного устройства

ТАСС

Местный житель, который в ходе конфликта около кафе в городе Шилка привел в действие неустановленное взрывное устройство, задержан по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю.

Мужчина устроил взрыв возле кафе в Забайкалье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Житель Шилкинского района задержан по подозрению в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Вечером 5 ноября 2022 года в городе Шилка Шилкинского района около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы МВД по региону, сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства.

Как сообщили в региональном Минздраве, состояние троих человек оценивается как удовлетворительное, они не госпитализированы.

"У одного пострадавшего состояние средней степени тяжести. Он доставлен в Шилкинскую ЦРБ. Получает всю необходимую медицинскую помощь", - добавили в министерстве.

Происшествия,Следственный комитет,
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