Мужчина устроил взрыв возле кафе в Забайкалье

"Житель Шилкинского района задержан по подозрению в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Вечером 5 ноября 2022 года в городе Шилка Шилкинского района около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы", - говорится в сообщении.