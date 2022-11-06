Двух детей спасли из горящей квартиры в Москве, сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Возгорание произошло на втором ярусе квартиры на улице Профсоюзной, огонь распространился на площади 25 квадратных метров.
«По прибытии пожарные эвакуировали из горящей квартиры двух человек и спасли двух детей. В результате пожара пострадали два человека, среди них один ребенок. После осмотра сотрудниками скорой помощи пострадавших госпитализировали», — сообщили в ведомстве.
Кадрами с места событий поделился Telegram-канал «Осторожно, Москва». На опубликованном ролике видно задымление на верхнем этаже жилого дома. По данным канала, пожарные спасли женщину с ребенком.