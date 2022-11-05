В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
15 минут назад

Соседи рассказали о подозреваемом в поджоге костромского клуба

Lenta.ru

Соседи Станислава Ионкина, подозреваемого в поджоге костромского клуба «Полигон», рассказали о нем. Об этом сообщают «Известия».

Соседи рассказали о подозреваемом в поджоге костромского клуба
Фото:  СУ СК России по Костромской области СУ СК России по Костромской области

Они утверждают, что молодой человек не был вспыльчивым и конфликтным. Так, один из знавших Ионкина даже признался, что не верит в причастность приятного в общении и спокойного Ионкина к поджогу.

«Стойте, мужики, не бейте! Я сдамся, сдамся»

Еще одна соседка также поведала, что знает подозреваемого как общительного и вежливого.

«Надо помочь, он никогда вообще не откажет. Он хороший парень», — заявила она.

Ранее Ионкин признал вину. По словам собеседника агентства ТАСС, в ходе конфликта мужчина выстрелил в помещении клуба из ракетницы, вызвав своими действиями пожар в здании. Сотрудникам полиции удалось задержать его по горячим следам в одном из развлекательных заведений города. Мужчину передали следственным органам.

Выяснилось, что Ионкин ранее проходил службу в зоне специальной военной операции на Украине. 22 августа молодой человек попал под обстрел во время перевозки боеприпасов, сломал ногу и был направлен на реабилитацию.

«Полигон», принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву, загорелся в ночь на 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители