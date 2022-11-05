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1 час назад

Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с девушками

Lenta.ru

Хакер из Донецкой народной республики (ДНР) под псевдонимом Джокер, взломавший аккаунт главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), опубликовал его переписки с многочисленными женщинами. Соответствующий пост появился в Telegram-канале хакера.

Хакер показал переписки главкома ВСУ Залужного с девушками
Фото: Ukrainian Presidential Press Off / Globallookpress.comUkrainian Presidential Press Off / Globallookpress.com

Джокер считает, что эта информация будет интересна не только российским разведчикам, но и украинским солдатам. Хакеру удалось выяснить, что Залужный активно пользуется служебным положением, чтобы встречаться с девушками-военнослужащими из разных регионов Украины.

«Пока они гибнут сотнями ежедневно, их главнокомандующий целыми днями мило общается с молодыми телочками из разных военных частей, выделяет им крутые служебные тачки и должности. Конечно, новенький Митсубиси L-200 более нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой», — написал донецкий хакер.

Также Джокер иронично отметил, что действия главнокомандующего похожи на план. «Чем больше молодых украинских пацанов погибнет, тем больше молодых украинок достанется Залужному. Браво!» — отметил хакер.

Хакеры взломали Instagram главкома ВСУ Залужного

О взломе аккаунта Залужного стало известно 3 ноября. Ранее сообщалось, что Джокер взломал систему управления украинскими войсками «Дельта». Он признался, что сделать это было нелегко. По словам Джокера, программу «Дельта» для ВСУ создавали в США и на Украине по стандартам НАТО.

Происшествия,Валерий Залужный,НАТО,
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