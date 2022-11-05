Пожар в ночном клубе в Костроме полностью потушили

Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме , где погибли 13 человек, полностью потушили. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивали вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на 5 ноября на площади 3,5 тыс. кв. м. В результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. Возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.