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57 минут назад

Пожар в ночном клубе в Костроме полностью потушили

ТАССиещё 2

Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек, полностью потушили. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

Пожар в ночном клубе в Костроме полностью потушили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 мск", - сказал собеседник агентства.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивали вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на 5 ноября на площади 3,5 тыс. кв. м. В результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. Возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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