В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
29 минут назад

Девушки-подростки в Приморье избили пенсионерку на видео

Вечерняя Москваиещё 4

Две несовершеннолетние девушки в Приморье избили пенсионерку и записали происходящее на видео, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Девушки-подростки избили пенсионерку и записали на видео
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Видеоролик с несовершеннолетними и пенсионеркой появился в сети. На нем девушки обвиняют пострадавшую в том, что она оскорбила мать одной из них. Затем одна из хулиганок рукой бьет пенсионерку по лицу, она падает на пол, после чего вторая девушка наносит ей удар ногой по голове.

Комментаторы видеоролика пояснили, что на кадрах запечатлены школьницы 14 лет из поселка Заводское и женщина пожилого возраста. По факту инцидента региональная полиция начала проверку и установила личности нарушительниц.

— Ими оказались 14-летняя жительница Артема и 17-летняя жительница Владивостока. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Другая драка из-за ссоры произошла в Подмосковье. По делу об избиении двоих пострадавших полиция задержала шесть молодых людей.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители