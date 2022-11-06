Девушки-подростки избили пенсионерку и записали на видео

Видеоролик с несовершеннолетними и пенсионеркой появился в сети. На нем девушки обвиняют пострадавшую в том, что она оскорбила мать одной из них. Затем одна из хулиганок рукой бьет пенсионерку по лицу, она падает на пол, после чего вторая девушка наносит ей удар ногой по голове.