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1 час назад

Хакеры из Killnet поздравили разведчиков России атакой на сайты Прибалтики

Lenta.ru

Российская хакерская группировка Killnet поздравила российскую разведку атакой на сайты государственной безопасности и разведывательные управления стран Прибалтики. О поздравлении с Днем военного разведчика они написали в своем Telegram-канале.

Хакеры из Killnet поздравили разведчиков России атакой на сайты Прибалтики
Фото: unsplashunsplash

«Поздравляем всех разведчиков России с огромным праздником! В честь вас мы немного пошумим в гнилой Прибалтике!» — заявили в группировке.

В число атакованных сайтов попали Международный центр обороны и безопасности (ICDS) в Эстонии, Агентство разведки Польши, а также Государственное агентство разведки Болгарии. Кроме того, были атакованы порталы Молдавии и Румынии.

Ранее Killnet совершили кибератаку на сайт крупнейшего американского банка JP Morgan. В результате произошедшего была нарушена работа 11 онлайн-платформ финансовой организации, среди которых J.P Morgan Asset Management, Chase Connect SM, Paymentech Online, JP Morgan Market, JP Morgan Access и ряд других.

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