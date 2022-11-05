Хакеры из Killnet поздравили разведчиков России атакой на сайты Прибалтики

Российская хакерская группировка Killnet поздравила российскую разведку атакой на сайты государственной безопасности и разведывательные управления стран Прибалтики. О поздравлении с Днем военного разведчика они написали в своем Telegram-канале.

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«Поздравляем всех разведчиков России с огромным праздником! В честь вас мы немного пошумим в гнилой Прибалтике!» — заявили в группировке.

В число атакованных сайтов попали Международный центр обороны и безопасности (ICDS) в Эстонии, Агентство разведки Польши, а также Государственное агентство разведки Болгарии. Кроме того, были атакованы порталы Молдавии и Румынии.