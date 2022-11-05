В ночном клубе «Полигон» были заперты эвакуационные выходы

В ночном клубе «Полигон» в Костроме, в котором произошел пожар, были заперты эвакуационные выходы. Это спровоцировало давку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что «имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди».

Отмечается, что в настоящее время следователи проверяют соблюдение требований о пожарной безопасности в клубе. Кроме того, проводится проверка деятельности специалистов региональных контрольно-надзорных органов.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что администрации города дана команда оказать помощь родственникам погибших в организации похорон, сообщает портал 74.ru.

По его данным, на месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты.