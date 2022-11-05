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26 минут назад

В ночном клубе «Полигон» были заперты эвакуационные выходы

Илья Родин

В ночном клубе «Полигон» в Костроме, в котором произошел пожар, были заперты эвакуационные выходы. Это спровоцировало давку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что «имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди».

«Стойте, мужики, не бейте! Я сдамся, сдамся»

Отмечается, что в настоящее время следователи проверяют соблюдение требований о пожарной безопасности в клубе. Кроме того, проводится проверка деятельности специалистов региональных контрольно-надзорных органов.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что администрации города дана команда оказать помощь родственникам погибших в организации похорон, сообщает портал 74.ru.

По его данным, на месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты.

Напомним, что в ночь на 5 ноября в клубе произошел пожар. В результате инцидента погибли 15 человек. Виновник пожара задержан, в интернете опубликовано видео его захвата.

Происшествия,Видео,Сергей Ситников,Генпрокуратура РФ,
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