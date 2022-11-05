Двое детей в Москве оказались заперты в квартире с мертвым отцом

Тело 27-летнего мужчины обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы. Рядом с ним находились двое маленьких детей и их 31-летняя мать, пишет kp.ru, ссылаясь на собственные источники.

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Инцидент случился в районе Печатники 4 ноября. Жители дома номер 14 на Шоссейной улице пытались выяснить, что произошло. Они стучали в дверь, но ее так никто не открыл. После этого жители обратились в полицию. Они сообщили правоохранителям, что в квартире на первом этаже на протяжении нескольких часов плачут дети.

На место прибыли сотрудники полиции, которые смогли попасть в квартиру. Там они увидели двух детей-двойняшек и их мать, которая никак не реагировала на происходящее вокруг. Тело мужчины, который является отцом детей, было обнаружено на кухне.

Как сообщила столичная прокуратура, признаков насильственной смерти на теле нет. По информации источников издания, отец семейства мог умереть в результате передозировки наркотиков.

Детей доставили в больницу для обследования.