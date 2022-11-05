Специалисты экстренных служб при разборе завалов в клубе «Полигон» в Костроме обнаружили тела погибших в курилке, около туалетов и в подсобном помещении. Об этом пишет ТАСС.

«Большинство тел погибших при пожаре в «Полигоне» были найдены в курилке внутри заведения», - рассказал собеседник агентства.

Он отметил также, что люди были обнаружены около туалетных комнат и в подсобном помещении.

Пользователи соцсетей неоднократно оставляли негативные отзывы о кафе. По их словам, в заведении нередко происходили потасовки и схватки между гостями, сообщает РЕН ТВ.