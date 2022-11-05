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56 минут назад

СМИ: большинство погибших при пожаре в кафе в Костроме нашли в курилке

Илья Родин

Специалисты экстренных служб при разборе завалов в клубе «Полигон» в Костроме обнаружили тела погибших в курилке, около туалетов и в подсобном помещении. Об этом пишет ТАСС.

«Большинство тел погибших при пожаре в «Полигоне» были найдены в курилке внутри заведения», - рассказал собеседник агентства.

Он отметил также, что люди были обнаружены около туалетных комнат и в подсобном помещении.

Массовая драка со стрельбой произошла перед пожаром в кафе в Костроме

Пользователи соцсетей неоднократно оставляли негативные отзывы о кафе. По их словам, в заведении нередко происходили потасовки и схватки между гостями, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что в ночь на 5 ноября в клубе произошла драка. Один из посетителей выстрелил из ракетницы (по другим сведениям - запустил пиротехнику) в своего оппонента. После этого в заведении начался пожар, в результате которого погибли от 13 до 15 человек.

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