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1 час назад

Раскрыты подробности убийства и расчленения 83-летней москвички

Мослентаиещё 9

Жительница Москвы 83 лет была убита и расчленена своим 89-летним мужем, сообщает столичная прокуратура. Обвиняемый заключен под стражу до 3 января 2023 года, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Раскрыты подробности убийства и расчленения 83-летней москвички
Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

«3 ноября обвиняемый, находясь в квартире на улице Маршала Тухачевского, в ходе ссоры со своей 83–летней супругой, возникшей на почве личных неприязненных отношений, с целью убийства нанес потерпевшей не менее двух колото-резаных ранений в область шеи. После этого отчленил голову, правую руку, ноги и выбросил отчлененные части с балкона квартиры», — раскрыли подробности случившегося в ведомстве.

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По словам дочери погибшей, родители часто ссорились. Пенсионер свою вину не признает, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

В четверг, 3 ноября, фрагменты женского тела обнаружили у жилого дома на улице Маршала Тухачевского. Криминалисты зафиксировали признаки насильственной смерти. Был установлен подозреваемый в убийстве женщины — это ее супруг 1933 года рождения.

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