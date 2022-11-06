Раскрыты подробности убийства и расчленения 83-летней москвички

«3 ноября обвиняемый, находясь в квартире на улице Маршала Тухачевского, в ходе ссоры со своей 83–летней супругой, возникшей на почве личных неприязненных отношений, с целью убийства нанес потерпевшей не менее двух колото-резаных ранений в область шеи. После этого отчленил голову, правую руку, ноги и выбросил отчлененные части с балкона квартиры», — раскрыли подробности случившегося в ведомстве.